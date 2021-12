Exército, Estado e Município iniciam remoção de moradores

Militares do Exército e funcionários de outras 13 instituições dos governos municipal e estadual iniciaram nesta quarta-feira, 29, em Salvador, a operação de retirada dos moradores das áreas de risco iminente de deslizamento de terra ou desabamento de imóvel.

Inicialmente, eles vão priorizar a localidade do Barro Branco, na avenida San Martin, e em Marotinho, em Bom Juá, onde 15 pessoas morreram em decorrência de deslizamento de terra nesta segunda, 27.

Além destas regiões, os militares e servidores municipais e estaduais vão dar atenção especial a São Caetano, São Marcos e Suburbana, locais que sofreram com deslizamentos de terra nos últimos dias.

A ação foi definida durante reunião nesta manhã na sede da Defesa Civil de Salvador (Codesal), na avenida Bonocô. O encontro contou com a participação do diretor geral do órgão, Álvaro da Silveira Filho, e do secretário municipal de Infraestrutura, Paulo Fontana.

Durante a ação, os agentes tentaram convencer a população a deixar as áreas de risco. Para isso, eles vão cadastrar os pertences dos moradores, que serão levados para um galpão na avenida Sete Portas.

A intenção é garantir a segurança destes moradores, que vão poder seguir para abrigos ou casa de parentes, e, posteriormente, vão poder resgatar seus móveis e eletrodomésticos.

Quarenta bombeiros vão participar do trabalho, contando com quatro caminhões. No total, eles pretendem remover moradores de 300 imóveis.

