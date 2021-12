Exército entrega donativos às Obras Sociais Irmã Dulce

Cerca de 400 latas de leite foram entregues na manhã desta quarta-feira, 3, pelo 6º Batalhão de Polícia do Exército às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), no Largo de Roma.

Os donativos foram arrecadados durante o 8º Passeio Motociclístico da 6ª Região Militar, realizado em abril, dentro das atividades em comemoração à Semana do Exército Brasileiro, onde a inscrições dos motociclistas eram feitas por meio da doação de uma lata de leite.

O Coronel Rubem Mendes da Costa Neto, que esteve à frente da iniciativa, contou que esse é o terceiro ano que o batalhão realiza doações para as obras. "O exército quando tem a oportunidade de desenvolver atividades dentro das operações, transforma essa oportunidade numa forma de beneficiar alguma obra. Temos uma parceria muito positiva com a Osid, porque sabemos que é um hospital que realiza um trabalho muito bonito", pontuou.

Os mantimentos doados ajudam na alimentação do público assistido pelas Obras Sociais Irmã Dulce, entre idosos, pessoas com deficiência e com deformidades craniofaciais, pacientes sociais, crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoas em situação de rua.

A superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Rita Pontes, diz que a demanda na instituição tem aumentado, filas tem se formado diariamente.

“Para manter essa obra funcionando com 954 leitos, com toda a dificuldade financeira, é importante que essas doações cresçam. Agradecemos por esse apoio do exercíto e esperamos que no próximo ano possamos contar com o apoio deles”, agradeceu.

A Osid necessita de doações constantes de diversos itens de gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, dentre outros que possam ser úteis à manutenção do trabalho social da entidade, considerada um dos maiores complexos de saúde com atendimento 100% gratuito do Brasil, com quase 4,5 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano.

Doações

Quem quiser contribuir com as Obras Sociais Irmã Dulce, as doações podem ser feita pelo site www.irmadulce.org.br/doeagora. Lá constam os dados para doação pelo boleto bancário, depósito ou transferência bancária e cartão de crédito, além de informações sobre o programa Sócio Protetor, onde o doador passa a contribuir mensalmente e pode contar com benefícios especiais. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone: 0800-284-5284.

