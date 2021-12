Excesso de velocidade lidera ranking de infrações em SSA

O excesso de velocidade liderou o ranking de infrações de trânsito cometidas em 2014. Ao todo, 316.658 motoristas foram multados por esse motivo, o que equivale a 45% das notificações, segundo dados da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). O avanço de sinal vermelho ocupou o segundo lugar com 143.473 casos (20%), e em terceiro ficou o estacionamento em local proibido, com 37.037 ocorrências registradas (5%).



O diretor da Transalvador, Marcelo Correa, ressalta que os radares são responsáveis por cerca de 70% das autuações no trânsito: "É um equipamento extremamente útil, pois as autuações são flagradas com precisão, eles funcionam 24h e contribui de forma significativa para a redução do número de acidentes".



No ano passado, o equipamento eletrônico que mais registrou excesso de velocidade foi o da avenida Barros Reis, na altura da escola Sesi, sentido BR-324. O equipamento foi responsável por 31.095 registros, o equivalente a 10% do total.



Este ano, o número de infrações por excesso de velocidade reduziu significativamente. O órgão registrou 14.305 casos em janeiro, quase metade dos 26.505 casos registrados no mesmo período do ano passado.



Apesar da redução, dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) apontam que este ainda é o principal motivo do acúmulo de pontos na carteira nacional de habilitação dos motoristas baianos.

