Exames para combate a diabetes são oferecidos sexta

Uma ação em celebração ao Dia Mundial do Diabetes, no dia 14 de novembro, será feita no Centro de Saúde Ramiro de Azevedo, no Campo da Pólvora, na manhã da sexta-feira, 13. O objetivo é alertar a população sobre a doença, seus fatores de risco, formas de prevenção e possíveis complicações, além de oferecer exames gratuitos.

Os participantes poderão realizar avaliação de peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC) e circunferência abdominal, aferição da pressão arterial e glicemia capilar. Além disso, será oferecido o exame de fundo de olho, ou fundoscopia, apenas para pacientes diabéticos. Todos os resultados serão entregues na hora.

Haverá ainda ações educativas sobre alimentação saudável, combate ao tabagismo, estímulo à atividade física e hábitos de vida saudáveis. Para participar, basta apresentar documento de identificação com foto no local, das 8h às 12h.

A iniciativa partiu da Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde e do Campo Temático Doenças Crônicas, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O exame de fundo de olho será feito em parceria com a Clínica DayHorc.

adblock ativo