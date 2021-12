Exames oftalmológicos gratuitos serão oferecidos em Salvador

O Instituto de Olhos Freitas oferecerá exames oftalmológicos gratuitos, com emissão de receita de óculos, nesta sexta-feira, 31, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A ação, que acontece das 8h às 14h, faz parte da programação do Bem Estar Global (TV Globo), em parceria com o Sesi.

Os exames serão realizados em um consultório oftalmológico completo, que será montado no evento, e contará com equipamentos como o Tonômetro, para aferição da pressão ocular e o Topolyser, utilizado para o diagnóstico do Ceratocone (doença que afeta o formato e a espessura da córnea).

Para a ação, o Instituto Olhos Freitas terá equipe composta por seis técnicos e cinco médicos oftalmologistas, sob a coordenação da Dra Mônica Freitas e o apoio do Diretor Médico responsável, Dr. Rogério Farsoni.

O Bem Estar Global terá a participação do jornalista Fernando Rocha, que comandará o programa ao vivo. A expectativa é de que 250 pessoas sejam atendidas no espaço montado para o setor de oftalmologia.

