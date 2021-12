Exames oftalmológicos gratuitos são oferecidos em Ondina

Os moradores de Ondina que possuírem mais de 60 anos e necessitam de um oftalmologista terão uma oportunidade. A Oftalmo Diagnose vai realizar uma ação no próximo sábado, 27, na avenida Ademar de Barros, 422 - Ondina, Salvador, às 6h30.

O evento será gratuito e contará com atendimento de consultas oftalmológicas e triagem para cirurgia de catarata. Serão oferecidos 800 vagas e, para quem estiver interessado, deverá comparecer com o RG, Cartão do SUS e comprovante de residência em mãos.

