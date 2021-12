Exames gratuitos são oferecidos em Valéria a partir desta terça

O bairro de Valéria recebe nesta semana um mutirão com ações gratuitas. Serão distribuídas, nos dias 9 e 10 de julho, 160 exames de mamografia, e no dia 11, 250 atendimentos oftalmológicos, sempre a partir das 7h.

Intitulados de 'Vida + Rosa' e 'De Olho na Saúde', os projetos irão desenvolver atividades no Conjunto Residencial Lagoa da Paixão. As senhas serão distribuídas mediante apresentação do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

O projeto 'Vida + Rosa' tem como objetivo incentivar mulheres acima de 35 anos a detectar de forma precoce o câncer de mama e conscientizá-las sobre a importância de prevenir. E o programa 'De Olho na Saúde', possui como público-alvo com idade superior a 55 anos, que busca oferecer consultas e exames de oftalmologia com foco em orientar, prevenir e tratar doenças oculares.

