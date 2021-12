Exames gratuitos de mamografia digital são oferecidos em Periperi

Os moradores do bairro de Periperi receberão, nos dias 21 e 22 de outubro, uma ação voltada para saúde da mulher. Serão oferecidos na praça da Revolução exames gratuitos de mamografia digital.

As interessadas devem possuir idade a partir de 35 anos e comparecer no local, que funcionará das 7h às 17h, com RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência em mãos.

O projeto "Vida + Rosa" é realizado pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS), e busca incentivar as mulheres a detectar de forma precoce o câncer de mama, além de conscientizar sobre a importância da prevenção.

adblock ativo