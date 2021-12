Exame gratuito no Parque da Cidade

A Superintendência de Políticas para Mulheres (SPM), dentro da programação do Outubro Rosa, realiza neste sábado, 26, no Parque da Cidade, das 7h às 17h, exames de mamografia para as mulheres das comunidades do Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e Nordeste de Amaralina. A ação incentiva o autoexame e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O atendimento é uma parceria das secretarias municipal e estadual de Saúde e a Clínica Delfim, que fará os procedimentos mamográficos. O objetivo é avaliar e detectar qualquer suspeita e, diante do resultado, direcionar o paciente para iniciar o tratamento.

adblock ativo