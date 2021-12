Exame de DNA é oferecido gratuitamente na Estação da Lapa

Uma unidade móvel da Defensoria do Estado da Bahia realizará exames de DNA gratuitos, nesta sexta-feira, 18, na Estação da Lapa, em Salvador.

O atendimento será das 8h às 12h, no térreo, e para realizar o exame é necessária a presença da mãe e do suposto pai, com RG, CPF e comprovante de residência. Já do filho é preciso apresentar a certidão de nascimento.

adblock ativo