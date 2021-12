Ex-'The Voice', Samara Souto fala sobre estreia na Banda Colher de Pau

Depois de emplacar sete faixas do CD "junto junto", lançado em 2018, a cantora Samara Souto não se conformou e trouxe mais uma novidade para seus fãs. A artista é a mais nova integrante da banda, Colher de Pau, que tem 23 anos de estrada. Não saindo do seu ritmo, Samara garante uma nova roupagem ao grupo, respeitando sua tradição..

"Não vai faltar repertório novo, eu gosto de atualizar os ritmos colocando forró, relembrando os clássicos da Colher. Vou tentar trazer uma pegada mais jovial, com música moderna, atualizando sempre as redes sociais, onde tive uma aceitação muito legal", afirmou.

A primeira viagem longa da banda vai ocorrer neste sábado, 12, para Guarapari no Espírito Santo, e a expectativa ja é grande. "Será tudo novo, isso é bem gostoso. Eu estou muito ansiosa, é uma responsabilidade grande, a banda tem marca aqui na Bahia", disse.

A cantora ficou conhecida depois de participar de uma audição no The Voice Brasil, integrando o time de Michel Teló. "O The Voice foi tudo. O programa trouxe a aceitação como artista, a passagem me deu muito reconhecimento", revela.

Ela conta que o convite para entrar no grupo veio logo após a saída do programa. " Nós estávamos vendo a estratégia, se seria carreira solo, ai surgiu a ideia" , enfatizou. Atualmente, Samara faz parte da equipe Salvador Produções, produtora responsável por nomes como Léo Santana, Parangolé e Lorena Improta.

Agenda

A banda se apresenta se apresenta no dia 19 no Blitz Music Bar, em Lauro de Freitas e já está confirmada no Furdunço, festa que antecede o Carnava de Salvadorl.

