Ex-secretário de turismo Paulo Gaudenzi morre aos 74 anos

O ex-secretário de Cultura e Turismo do Estado e ex-presidente da Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa), Paulo Gaudenzi, de 74 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 4, em Salvador.

Ele estava internado no Hospital Português após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) por causa de complicações renais. O sepultamento será realizado nesta terça-feira, 5, às 15h30, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas.

Paulo Gaudenzi era vice-presidente de relações institucionais do Salvador Destination, associação criada para promover e divulgar Salvador no segmento de eventos, e diretor do Sheraton Hotel da Bahia.

Por meio de nota, o presidente da Salvador Destination, Roberto Duran, lamentou a morte de Gaudenzi. "O Brasil, em especial a Bahia, acaba de perder sua maior referência no segmento turístico. É um momento de muita dor. Quem conviveu com Paulo, com seus ensinamentos e exemplo, entende a tristeza e a grande perda que sua partida significa”.

O governador Rui Costa, por meio do seu perfil oficial no Twitter lamentou a morte de Paulo Gaudenzi.

Meu muito obrigado ao ex-secretário de turismo do Estado que tanto se dedicou ao setor. Que Deus conforte o coração de amigos e familiares. — Rui Costa (@costa_rui) 4 de fevereiro de 2019

O prefeito de Salvador, ACM Neto, também utilizou o seu perfil nas redes sociais para lamentar a morte do ex-secretário e ressaltar o seu trabalho no estado.

Referência no segmento turístico, Paulo Gaudenzi sempre teve uma relação carinhosa com a minha família, especialmente com ACM. Ele foi um inovador, sempre dedicado às causas do nosso Estado. Que Deus dê forças aos familiares e amigos neste momento de profunda tristeza. — ACM Neto (@acmneto_) 4 de fevereiro de 2019

O secretário municipal da Fazenda e ex-governador, Paulo Souto, emitiu nota de pesar pelo falecimento do amigo e colaborador durante os seus dois governos.

“Pioneiro no planejamento do turismo no Brasil, Paulo Gaudenzi deixa um extenso legado de realizações no setor. A minha solidariedade aos familiares neste momento de tristeza”.

Memória

Paulo Gaudenzi era Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e Licenciado em História pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal). Foi por 12 anos secretário de Cultura e Turismo da Bahia, durante os governos Antonio Carlos Magalhães e Paulo Souto, sendo responsável por desenvolver e implantar o plano estratégico do turismo no estado, nos anos de 1980 e 1990.

Ele presidiu ainda a Bahiatursa e foi também um dos responsáveis pela criação da Promoexport, no final de 1970, sistema que objetivava a promoção e incremento das atividades de exportação da região, e por presidir, durante o governo Roberto Santos, a empresa criada para construir e gerir o Centro de Convenções da Bahia, inaugurado em 1979.

Em 2006, ele foi responsável pelo Plano Emergencial de Turismo para Fortaleza e pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico de Natal (Rio Grande do Norte). Em 2013, Paulo Gaudenzi liderou o projeto de reforma e modernização do Hotel da Bahia, onde permaneceu até 2018.

No mesmo ano, participou da criação da Salvador Destination, sendo seu presidente por quatro anos. Também foi vice-presidente da ABIH e da Comissão de Turismo Integrado do Nordeste (CTI-NE). Ao longo da carreira, publicou cinco livros e proferiu mais de 150 conferências e palestras. Paulo Gaudenzi deixou três filhos.

