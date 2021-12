Ex-professor de escolinha do Vitória é preso por pedofilia em PE

O ex-professor da escolinha de base do Vitória, José Roberto Henrique da Silva, foi detido no interior de Pernambuco sob suspeita de abusar dois asolescentes, de 14 e 15 anos.

A prisão aconteceu no dia 13 de abril, após denúncia da mãe de um dos jovens treinados por ele na cidade de Buíque. De acordo com a polícia, foram encontradas fotos íntimas das vítimas no celular do suspeito.

Nesta terça-feira, 22, o Esporte Clube Vitória divulgou uma nota onde afirma que José Roberto “se fazia passar por representante de Escolinha do Vitória”.

A nota explica ainda que o clube chegou a assinar um contrato de cessão de uso de marca com o suspeito, mas esse vínculo foi encerrado em 2014. Até o início da semana, no entanto, no site do Vitória era possível encontrar o nome de José Roberto como responsável pela escolinha. Atualmente, a página não está mais no ar.

Ainda na nota, o clube afirma que “jamais exerceu qualquer fiscalização ou controle do quadro de pessoal da associação e não tomou conhecimento da prática de ato ilícito por qualquer representante ou funcionário” ligado a escolinha em Buíque.

Por fim, o Vitória repudiou o crime cometido por José Roberto e disse que o departamento jurídico rubro-negro prestou esclarecimentos as famílias das vítimas que entraram em contato com o clube nos últimos dias (confira íntegra da nota abaixo).

adblock ativo