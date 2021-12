Ex-preso por pedofilia tem ingresso na Ufba

A Universidade Federal da Bahia (Ufba), em cumprimento à decisão liminar concedida pela juíza Lílian Tourinho, da 16ª Vara Cível da Justiça Federal, matriculou no curso de medicina o estudante Diogo Nogueira Moreira Lima, 25 anos. A informação foi dada pelo pró-reitor de graduação da Ufba, Ricardo Miranda.

O reingresso do estudante do 4º ano de medicina ao curso enfrenta resistência pelo fato de Diogo Lima ter sido preso em flagrante em 2009 por ter molestado sexualmente crianças e adolescentes em Arembepe, orla de Camaçari (Grande Salvador). Ele cumpriu três anos de medida de segurança no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, em Salvador.

A Ufba ingressou, na última quarta-feira, com recurso à decisão liminar. Na ação, diz o pró-reitor de graduação da universidade, foram agregados novos elementos ao processo. "A oposição ao reingresso não é por ele ter ficado este tempo sem se matricular em disciplinas, esta é uma questão secundária", diz Miranda. Segundo o pró-reitor, "não é compatível com uma pessoa com esta psicopatia (a pedofilia) cursar medicina".

A Ufba tenta convencer o estudante a ingressar em outro curso. Segundo a avaliação da universidade, no curso de medicina ele poderia ter contato com outras crianças durante o aprendizado e teria possibilidades de recair. "Estamos fazendo isso para preservá-lo", disse Miranda.

"Preconceito" - O advogado de Diogo Lima, Luiz Coutinho, disse que a ação da Ufba é baseada no preconceito. "Querem para ele uma punição perpétua", asseverou Coutinho, que destacou: "Ele mantém tratamento contra a doença".

O advogado disse, ainda, que não vê forma legal de o estudante começar a cursar outro curso que não seja o de medicina. "Eles querem burlar o sistema do vestibular", considerou o criminalista. "O que há de melhor na medicina em relação ao direito ou ao jornalismo?", questionou.

Especialista - O psiquiatra forense William Dunnigham disse que há dois tipos de pedófilos: o obsessivo e o psicopata. "O obsessivo apresenta melhores condições para o tratamento e pode ser ressocializado. Já o psicopático, que corresponde à maioria dos casos, que planeja e tem conduta com característica antissocial, é praticamente inviável a ressocialização", expôs Dunnigham.

