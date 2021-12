Ex-presidiário é preso com pistola falsa no Rio Vermelho

Um ex-presidiário foi preso, na madrugada desta quarta, 8, portando uma réplica de arma de fogo no Rio Vermelho, em Salvador.

Policiais da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na região quando receberam informações de que um suspeito armado estava escondido em um matagal na Rua Odilon Santos.

Os militares cercaram o local e conseguiram prender o rapaz, que foi apresentado à Central de Flagrantes. Na delegacia, os policiais descobriram que o suspeito já tinha passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas e roubo de carros.

Não há informações se o preso usou a arma falsa para cometer algum tipo de crime na região.

Insegurança

O Rio Vermelho está passando por momentos de violência e insegurança. Na noite do dia 31 de outubro, um homem pulou do segundo andar do Hotel Millenium, no Largo de Santana, mais conhecido como Largo da Dinha, após ser baleado. Ele acabou morrendo no hospital.

Já na madrugada do útlimo domingo, 5, o jogador de basquete Ednei Moreira Bahia foi morto e outros dois foram baleados, também no Largo da Dinha.

De janeiro a novembro de 2017, a 12ª CIPM apreendeu 10 armas de fogo, nove réplicas e 23 objetos com potencial de cometimento de crimes em Ondina e Rio Vermelho, bairros policiados pela 12ª CIPM.

Também neste ano, a 12ª CIPM realizou 457 conduções para averiguação na delegacia e prendeu 156 pessoas em flagrante. A unidade ainda cumpriu 11 mandados de prisão, recuperou 64 veículos e registrou 81 ocorrências de apreensão de drogas.

