Ex-presidiário é preso acusado de roubar mais de 10 postos

O ex-presidiário Edelcimar Alves, conhecido como "Coroa", "Jurandir" e "Maluquinho", foi preso nesta quinta-feira, 24, acusado de roubar mais de 10 postos de combustíveis na Bonocô e Vasco da Gama. De acordo com a polícia, os crimes aconteceram em um período de sete meses.

Edelcimar foi detido por policiais da 6ª Delegacia Territorial (DT), em Brotas, após roubar um posto na Bonocô. De acordo com a polícia, ele deixava o local em uma motocicleta quando foi surpreendido pelos policiais. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 e R$ 135, dinheiro fruto do assalto.

Ele já cumpriu pena no Complexo da Mata Escura por assaltos e porte ilegal de arma.

