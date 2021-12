Ex-presidiário é detido após tentar roubar celular no CAB

Leonardo Lima Muniz dos Santos, de 27 anos, foi preso nesta sexta-feira, 24, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, após a vítima que ele havia acabado de assaltar acionar policiais que trabalham na guarda do prédio do Centro de Operações e Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Segundo a SSP, em depoimento, o suspeito contou que ia para a praia, não estava fazendo nada, e resolveu roubar a mulher e ainda disse que o roubo não valeu a pena, pois o celular dele era melhor do que o que foi roubado.

Ainda conforme a secretaria, Leonardo saiu da penitenciária há 20 dias, após cumprir pena de 2 anos e 9 meses por roubo. Ele já cumpriu três penas em presídio, todas por roubo e furto.

