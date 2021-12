Ex-presidiário é detido após roubar ônibus na Av. ACM

O ex-presidiário Marcelo das Virgens da Silva, de 26 anos, foi preso na manhã desta terça-feira, 5, após assaltar um ônibus na avenida ACM, nas proximidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que realizavam abordagens no local, foram informados por passageiros de um coletivo que haviam sido roubados por dois homens.

Com as características dos suspeitos, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito no Conjunto Habitacional João Durval, em Pernambués. Ele havia sido liberado há cinco dias do Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Com ele, foram apreendidos um celular do modelo iPhone 7 e uma quantia no valor de R$ 75. Marcelo das Virgens foi levado ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC) e autuado por prática de roubo.

