Ex-presidente da OAB-BA faz comentários homofóbicos para deputado no Twitter

O ex-presidente da seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), Saul Quadros Filho, emitiu comentários homofóbicos através de seu perfil no Twitter neste domingo, 30.

As citações são voltadas para publicações do deputado federal David Miranda, relacionadas ao companheiro o jornalista americano Glenn Greenwald. Em uma, o deputado publicou uma foto em que beija o marido e recebeu o comentário "Tá bonito isso! Falta de higiene", por parte do advogado e professor de direito constitucional.

Já a segunda publicação, David Miranda exibe um vídeo do momento em que Glenn Greenwald esteve na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Em resposta, Saul comenta: "Quem é o marido de quem? Ainda não consegui saber. Todos os dois são maridos! Não tem esposa não?".

Em resposta a Saul Quadros, os seguidores repudiaram seus comentários e criticaram as citações homofóbicas.

Comentários foram publicados neste domingo

Saul fez comentários em publicações de David Miranda

