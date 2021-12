Ex-presidente da Costa Rica agradece devolução de notebook

O publicitário Wallace Filhagosa, 45 anos, que está trabalhando numa ação promocional relacionada à Copa no aeroporto internacional de Salvador, recebeu nesta terça-feira, 1, os agradecimentos da ex-presidente da Costa Rica Laura Chinchilla Miranda. Ele encontrou e guardou um notebook, avaliado em R$ 6 mil, esquecido no setor de embarque na segunda-feira.

Era início de tarde quando Wallace chegava para mais um dia de trabalho na área de embarque. Havia ali apenas um homem, sentando de frente para um telão que transmitia um jogo da Copa. Na poltrona de trás, havia uma capa preta, de 13,5 polegadas, que guardava um moderno notebook, mais fino que um dedo mindinho.

Um papel com o timbre de um grande hotel trazia o nome da ex-mandatária da Costa Rica, que deixou o cargo em 8 de maio. Ao contrário do que chegou a ser sugerido por alguns amigos, ele preferiu iniciar uma busca telefônica e por e-mail para chegar à dona do equipamento.

"Eu acho que eu fiz o que todo mundo deveria fazer. Não deveria ser algo tão diferente assim, até porque nós precisamos acreditar que outra pessoa em meu lugar iria fazer a mesma coisa", diz.

Para Wallace, ter ficado com o notebook o tornaria tão corrupto quanto qualquer outro nome que vez por outra surge no noticiário político. "Essa coisa do brasileiro achar que é normal ficar com uma coisa dos outros faz com que a gente aceite tudo o que existe de corrupção dos políticos. Eu acho que rola uma espécie de permissão", sustenta.

Convite

Durante a busca pela ex-presidente costa-riquenha, ele chegou a manter contato com a cônsul-geral do país centro-americano, Marcia Watson, que, segundo ele, mostrou-se encantada com a honestidade e o fato de o brasileiro ser prestativo. "Ela perguntou se eu não gostaria de conhecer a Costa Rica. Queria me levar para lá", riu.

Da ex-presidente recebeu um "muchas gracias" e um pedido para entregar o aparelho a um deputado costa-riquenho que desembarcará em Salvador na sexta-feira, às 14h30, para assistir ao jogo entre a seleção de lá e a da Holanda, às 17h.

Pai de dois filhos, Wallace mora com a mulher na Chapada Diamantina, onde sonha construir alguns chalés para viver com tranquilidade, com os ganhos. Precisa de dinheiro para tocar o projeto? "É claro que sim, quem não tem dificuldades financeiras nesta vida? O que eu não quero é ficar com nada que não seja meu", afirma.

