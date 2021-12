Ex-prefeito de Salvador recebe homenagem pelos seus 90 anos

Um almoço em homenagem aos 90 anos do ex-prefeito de Salvador, Virgildásio Sena, reuniu neste sábado, 9, ex-políticos como Luiz Leal e Haroldo Lima (companheiros do político no início do PMDB), o senador João Durval (PDT-BA), a senadora Lídice da Mata (PSB) e o deputado federal Nelson Pelegrino (PT). O encontro aconteceu no restaurante Fogo de Chão, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

"Vejo essa homenagem como uma prova de amizade e carinho. É uma lembrança - e digo isso sem vaidade - do trabalho que realizei", esclareceu Virgildásio.

No final do primeiro ano à frente da prefeitura, ainda durante a Ditadura Militar, o político teve o mandato cassado e foi preso. Hoje, a Câmara Municipal de Salvador já reconhece as ações contra Virgildásio como injustas.

De toda a sua vida política, o ex-prefeito recorda-se com maior emoção da Constituição de 1988. "Lembro da festa, quando Ulisses Guimarães a promulgou. Isso significou a volta da democracia", afirmou.

Devolução de mandato

A Câmara Municipal de Salvador decidiu devolver-lhe o mandato de prefeito, de modo simbólico, em uma cerimônia no próximo dia 26, às 19h. A vereadora Aladilce Souza (PC do B) foi a autora da ideia.

"É um ato de reparação, um ato de rejeição à ditadura militar, que cerceou liberdades. Não queremos que nunca mais aconteça uma situação dessa", disse a vereadora.

O ex-deputado Luiz Leal, que votou contra a cassação de Virgildásio, diz que o ato expressa um desejo da coletividade. "Aquilo foi uma violência contra um cidadão que vinha cumprindo o seu dever. A cassação dele chocou muito. Essa será uma forma de dizer que a Bahia ficou insatisfeita com isso", disse Leal.

