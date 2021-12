Ex-policial pega 16 anos de prisão por assassinar produtor

O ex-policial civil Jansen Alves Nascimento foi condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato de Leonardo Moraes de Almeida, morto aos 33 anos, após uma briga no Imbuí. A vítima morreu no Hospital Roberto Santos, em 13 de julho de 2013, três dias depois de ser baleado pelo então policial.

Dos 16 anos da sentença, 12 são referentes ao homicídio de Leonardo e quatro dizem respeito à tentativa de matar, na mesma ocasião, Lucas Urpia Almeida, à época com 19 anos.

O veredito foi expedido pelo juiz Vilebaldo José de Freitas, que anunciou a pena no início da noite desta quarta-feira, 30, com base na decisão do corpo de sete jurados. O júri levou em consideração as exposições feitas pelo promotor de justiça do Ministério Público da Bahia David Gallo. "Estamos em paz, porém nada satisfeitos com o fato de ele ter sido condenado à pena miníma", disse o promotor, que ressaltou já ter recorrido para que a pena seja máxima.

Defendido pelo advogado João Daniel Jacobina, Jansen chegou a chorar durante o julgamento, no qual reiterou, por diversas vezes, que não teve intenção de matar Leonardo. Na briga, o acusado atingiu o jovem Lucas Urpia, o que pesou na decisão do júri.

"Percebemos os jurados divididos e acabou prevalecendo a acusação. Já recorremos e a questão foi submetida ao Tribunal de Justiça", alegou João Daniel, logo após o resultado da sentença.

Por conta do episódio, que causou clamor social, Jansen foi demitido da Polícia Civil "a bem do serviço público". A exoneração do servidor, assinada pelo governador Rui Costa, foi publicada no Diário Oficial do Estado, em 5 de janeiro de 2015.

Confiança

Pai de Leonardo, o médico Carlos Aníbal, 65 anos, afirmou confiança na Justiça, desde a maneira como o caso foi conduzido até o dia do julgamento. Ele disse esperar que o caso sirva de exemplo para nortear a conduta dos policiais, que deveriam zelar pela segurança das pessoas.

"A Justiça veio sendo cumprida. Ele (Jansen) foi preso e exonerado da polícia. Mas tudo isso só foi possível graças à repercussão do caso na imprensa", observou.

"Quantas situações semelhantes ocorrem por aí, sem que haja uma punição efetiva?", indagou, na sequência. Apesar de contente com o resultado, ele alega decepção com a quantidade de anos a que o réu foi condenado, "o promotor já recorreu", frisou.

*Colaborou Rayane Araújo

