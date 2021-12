Ex-policial militar é preso suspeito de envolvimento em sequestro

O policial militar reformado Juraci Belo Santos foi preso nesta terça-feira, 1º, suspeito de integrar uma quadrilha envolvida em extorsão mediante sequestro. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Em 23 de outubro do ano passado, Andrew Trindade Vieira e Marcos Gomes Vida foram sequestrados por um grupo de homens, no bairro da Federação, em Salvador, e encontrados, depois dos criminosos pressionarem familiares pelo resgate, mortos no município de Simões Filho, na região metropolitana (RMS).

Na casa do suspeito, no bairro da Baixa de Quintas, os policiais encontraram um revólver calibre 38, com 13 munições, que foi apreendido e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciado.

Juraci será encaminhado para a Coordenadoria de Custódia Provisória (CCP) da PM, em Lauro de Freitas.

