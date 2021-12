Ex-policial é executado a tiros no bairro de Cidade nova

O ex-soldado da Polícia Militar, Valmiro Silva Santana, de 54 anos, foi executado a tiros na tarde desta terça-feira, 6, na Rua Doutor Esteves de Assis, na localidade do Sertanejo, bairro de Cidade Nova, em Salvador. Informações do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), do Departamento de Homicídios (DHPP), apontam que ele foi atraído por traficantes da localidade para uma emboscada.

"Ele foi informado, por meio de uma ligação, que a moto roubada do filho dele estava, no Sertanejo, e que era para ele ir pegar. Ele foi executado assim que chegou à localidade", afirmou o delegado Alex Gabriel Chehade, do DHPP.

Segundo Chehade, a moto do filho não foi encontrada. O veículo teria sido roubada por integrantes da facção do Sertanejo para atrai-lo ao local. Ele não descarta a possibilidade de o crime estar relacionado à época em que Valmiro atuava como policial.

Um dos filhos de Valmiro contou a parentes, no local do crime, que teve a moto roubada nesta terça mesmo no bairro do IAPI. Conforme relatou, o roubo foi praticado por dois homens armados. Ele disse que prestou queixa do roubo.

A equipe de perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) encontrou seis perfurações provocadas por arma de fogo no pescoço e na cabeça do ex-policial. Seis estojos de pistola 380 foram encontrados no local do crime.

Expulso da PM

Em nota, o Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar informou que Valmiro Silva Santana não é mais policial militar. Conforme consta no informativo, ele foi demitido em 13 de setembro de 2012 por envolvimento com o tráfico de drogas.

