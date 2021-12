Ex-policial acusado de matar primo de Ju Moraes é julgado

O ex-policial civil Jansen Alves Nascimento, acusado de matar o produtor de eventos Leonardo Moraes de Almeida, primo da cantora Ju Moraes, passa por julgamento desde a manhã desta quarta-feira, 30, no Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré. A sentença está prevista para sair no fim desta tarde.

Jansen responde na Justiça por homicídio e tentativa de homicídio duplamente qualificados, praticados em Salvador no dia 13 de julho de 2013, durante uma discussão em um bar no bairro do Imbuí.

Na época, o ex-agente atirou em Leonardo que, após ser atingido no abdômen, morreu na emergência do Hospital Geral Roberto Santos. Na ocasião, Lucas Urpia Almeida, amigo da vítima, também foi baleado na confusão, mas sobreviveu.

Três dias após cometer o crime, Jansen, que era lotado na 2ª Delegacia Territorial, na Lapinha (2ª DT-Liberdade), foi preso. Pouco mais de dois anos, o governador Rui Costa decretou a demissão do acusado da corporação policial.

