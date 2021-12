Ex-PM está em estado grave após ser baleado ao sair de UPA

O ex-policial militar Basílio Magno do Amor Divino Araújo, 47 anos, está em estado grave no Hospital do Subúrbio, horas após ser baleado várias vezes quando saía da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Periperi nesta quinta-feira, 17. Segundo um funcionário do HS, Basílio não resistiu aos ferimentos no abdômen, braços e pernas e morreu ainda no centro cirúrgico.

O delegado Nilton Borba, titular da 5ª Delegacia, revelou que o ex-PM foi abordado por dois homens logo após entrar em seu carro, um Volkswagen Voyage branco [NZM 6696], que estava estacionado na porta da UPA. "Ele torceu o pé e veio para receber atendimento médico. Os caras estavam o escoltando, esperando ele sair", afirmou Borba.

Ao ser surpreendido pela dupla, Basílio saiu do carro pela porta do carona, mas caiu no passeio de acesso à unidade de saúde. Ele foi atingido por seis dos 10 tiros disparados pelos criminosos.

"Ele tinha vários inimigos, estava sendo ameaçado. Trabalhava com grades de alumínio, pegava o dinheiro das pessoas e não fazia o serviço. Enrolava todo mundo. Mas, não acredito que este seja o motivo", avaliou o delegado.

Sem se identificar, um policial civil disse que, há dois meses, Basílo havia sido agredido porque estava se relacionando com uma mulher que mora em Paripe, na localidade de Tubarão. Borba não confirmou a informação.

Familiares do ex-PM disse ao delegado que ele foi expulso do órgão após se envolver em uma briga no bairro da Pituba. Mas não deu mais detalhes. A assessoria da PM confirmou a expulsão de Basílio, no entanto não revelou o motivo, nem o ano.

