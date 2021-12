Ex-PM é suspeito de integrar quadrilha de desmanche

O ex-policial militar Gil José dos Anjos, de 44 anos, foi preso suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada de desmanche de carros em Salvador.

Durante operação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), realizada na madrugada de quinta-feira, 22, foram apreendidos quatro veículos que seriam depe num galpão clandestino, que, segundo a polícia, pertence a Gil José.

No local, que fica na Avenida Gal Costa, bairro de Sussuarana, a polícia apreendeu também, dezenas de placas e peças de veículos já desmontados, todos com restrição de roubo. Um irmão do ex-PM, identificado como Alberto Fernando Conceição, 30, e um adolescente de 17 anos, que, conforme a polícia, eram responsáveis por roubar os veículos na região, também foram presos. O garoto completa 18 anos no próximo dia 8 de dezembro e já foi encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

De acordo com o delegado Marcos César, titular da DRFR, a dupla foi reconhecida por uma das vítimas como autores do roubo de seu veículo. O adolescente indicou aos policiais um ferro velho na Avenida Suburbana, que receptaria as peças fornecidas por ele. No galpão, em Sussuarana, a polícia recuperou um Siena, um Uno, um Strada e um Fiorno, que seriam desmanchados.

Expulso - De acordo com a polícia, o ex-policial é apontado como líder do esquema de roubos e desmanche. Gil foi expulso da corporação em 2005, depois de se envolver no assalto a uma casa lotérica, em Itacaré.

Em março deste ano, ele também foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um carro roubado e documentos falsos. Autuados em flagrante por receptação e porte ilegal de arma, o ex-PM e o seu irmão vão ficar custodiados na carceragem do Complexo Policial da Baixa do Fiscal.

