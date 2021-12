Ex-PM é preso com carro roubado na Federação

Uma ronda no bairro da Federação encerrou com a prisão de um ex-policial militar. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira, 5. Agentes das Rondas Especiais (Rondesp Atlântico) prendeu Anderson dos Santos, de 35 anos, com um Ford Ka com placa adulterada e um revólver calibre 38. O flagrante ocorreu próximo à praça Lord Cochrane.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Anderson foi expulso da Polícia Militar em 2017, após um processo da Corregedoria da corporação.

De acordo com o major Edmundo Assemany Filho, comandante da unidade, durante a abordagem o suspeito chegou a se identificar como policial. Além do veículo e o revólver, também foram localizados cinco cartões de banco e R$ 712.

O material apreendido e Anderson foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). No local, o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e receptação de veículo roubado.

