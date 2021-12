Ex-PM é morto com 15 tiros em Nazaré; suspeito é apreendido

Um ex-policial militar foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira, 12, no bairro de Nazaré, em Salvador. De acordo com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso, Onei Ferreira de Jesus, 45 anos, foi atingido por 15 disparos na rua de Gravatá, por volta das 22h50.

Onei ainda foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu), que tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu ao ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (DHPP).

Conforme o DHPP, Onei era soldado do 18° Batalhão de Polícia Militar do Centro Histórico. A data em que ele deixou a corporação não foi divulgada.

Viaturas da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barbalho) foram encaminhas para o local. Lá, os policiais conseguiram apreender um adolescente de 15 anos, suspeito de envolvimento no assassinato.

O jovem foi levado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde prestou depoimento. O adolescente contou que participou do homicídio como olheiro. Ele será encaminhado ao Ministério Público (MP-BA).

Nesta sexta, 13, a polícia continua as investigações sobre a autoria e a motivação do crime. Até as 9h30, nenhum outro suspeito havia sido preso.

