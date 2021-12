Ex-PM acusado de matar empresário é preso

O ex-policial militar Jurandir Santana de Jesus, de 48 anos, foi preso nesta quinta-feira, 14, no bairro do Calabetão, em Salvador, por uma equipe da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). Ele é acusado de assassinar o empresário Carlos Aníbal Passos Vieira, no Itaigara, em 2003.

O mandado de prisão foi expedido em agosto de 2015 pela Justiça. Jurandir havia sido condenado a 15 anos de prisão pelo homicídio. Ele parmanecerá custodiado na carceragem da Polinter à disposição da Justiça.

Crime

O ex-policial teria cometido o assassinato a mando dos irmãos Marcus Vinícius Luchtemberg e Olegar Luchtemberg Júnior. Os dois teria contraído um empréstimo e, como não poderiam quitar a dívida, contrataram Jurandir para matar Carlos Aníbal.

Marcus e Olegar estão presos em Osório, no Rio Grande do Sul, onde fugiram após o crime. Eles foram condenados a 20 anos de prisão.

adblock ativo