Ex-namorado é principal suspeito pela morte da adolescente de 15 anos

Adriel Montenegro dos Santos, 21 anos, está com um pedido de prisão preventiva emitido pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), por ser apontado como o principal suspeito pela morte da adolescente Andreza Victória Santana da Paixão, de 15 anos, segundo informações da Polícia Civil.

De acordo com investigações preliminares, Adriel chegou a buscar a jovem na Escola Estadual Rotary, onde ela estudava, localizada na ladeira do Abaeté, e a conduzido à sua casa em Nova Brasilia de Itapuã, onde ele atirou contra a vítima, por volta das 17h30. Não há informações se eles chegaram a discutir antes do crime.

A adolescente chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 22h40, na unidade de saúde. A polícia suspeita que a motivação do crime seria o fim do relacionamento de dois anos.

