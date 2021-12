Ex-namorada de traficante é morta em Salvador, diz polícia

Uma jovem de 23 anos morreu depois de ser baleada no peito, próximo à Base Comunitária de Segurança (BCS) do bairro de Santa Cruz, em Salvador. O crime ocorreu no último domingo, 26. De acordo com a Polícia Civil, Raiane Pereira Fonseca seria ex-namorada de um traficante de drogas da região conhecido "Anderson da Bruxa".

Ainda de acordo com a polícia, a vítima chegou a ser levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas já chegou na unidade sem vida. O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) investiga ao caso.

Testemunhas ouvidas pela polícia disseram que houve uma troca de tiros entre bandidos da região na noite em que a vítima foi baleada. No entanto, Raiane estava de pijama quando deu entrada no hospital. O DHPP investiga se ela estava em casa ou na rua, no momento em que foi atingida.

Até as 10h desta terça-feira nenhum suspeito havia sido preso.

