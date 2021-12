Ex-namorada de Renato Fechine denuncia humorista por agressão

O comediante Renato Fechine foi denunciado por agressão à ex-namorada, Alexsandra do Nascimento.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, Alexsandra fez duas denúncias contra o artista no ano passado, mas não deu prosseguimento. Desta vez, ela realizou uma nova denúncia no domingo, 28. Nesta segunda, 29, voltou à delegacia para solicitar uma medida protetiva contra o humorista.

A vítima registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia Especial de Atenção à Mulher (Deam), no bairro de Brotas, onde informou sobre agressões com socos e chutes, desferidos pelo humorista.

Não há informações sobre o posicionamento de Renato Fechine sobre o caso.

adblock ativo