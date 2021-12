Ex-ministro da Fazenda defende marco regulatório no setor de gás

O economista Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, é um dos palestrantes convidados do Simpósio Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás, evento realizado pelo Grupo A TARDE em parceria com a Comissão Especial de Energia da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA). O encontro acontece na manhã desta quarta-feira, 27, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

Em sua palestra, Nóbrega falou dos principais aspectos da distribuição de gás natural e os impactos na economia. Para o economista, o país precisa ter um marco regulatório para dar segurança jurídica ao setor de gás natural. Outro ponto destacado pelo ex-ministro é a necessidade de acabar com o monopólio no segmento.

Mailson da Nóbrega mostrou o cenário do preço do gás no Brasil, que tem um dos valores mais altos do mundo, acima de países como França, Áustria, Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido e Bélgica.

O simpósio reúne representantes da cadeia produtiva do gás natural, consultores, juristas e economistas.

