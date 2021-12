Ex-massagista do Bahia é assassinado a facada

O ex-funcionário do Esporte Clube Bahia Maurício dos Santos Silva, 31 anos, foi morto com uma facada no peito, na noite de domingo, 29, durante uma discussão com um familiar. Maurício morreu dentro de casa, em uma avenida na Ladeira da Soledade, no bairro de mesmo nome, em frente ao Colégio Nossa Senhora da Soledade.

"Na verdade, não sei ao certo o que aconteceu. Ouvi os gritos, depois fiquei sabendo que um parente tinha matado outro", disse uma mulher, sem se identificar. Uma moradora da avenida disse que vítima e autor andavam juntos e moravam na localidade há 6 meses. "Ele [Maurício] morava aqui na casa 6, o outro morava lá para baixo", revelou ela.

Em nota, a diretoria do Bahia lamentou a morte do rapaz e disse que ele trabalho no clube entre julho de 2012 a fevereiro deste ano. O corpo de Maurício foi sepultado na tarde desta segunda-feira, 30, no Cemitério do Campo Santo, na Federação.

O nome do suspeito não foi informado e, até a noite, ele não havia sido preso. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios (DHPP).

adblock ativo