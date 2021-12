Ex-major é condenado a mais de 15 anos de prisão por ter assassinado a esposa

O ex-major do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Valdiógenes Almeida Cruz Júnior, que matou a tiros a esposa dentro da escola onde a mulher trabalhava, foi condenado nesta terça-feira, 17, a 15 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime fechado.

Valdiógenes, na época, confessou o crime. Ele disse que havia assassinado, Sandra Denise Costa Afonso, de 40 anos, por causa de ciúmes. A vítima foi morta no dia 13 de maio de 2016. Ela era professora e vice-diretora da unidade escola e trabalhava no momento do crime

O acusado passou por juri popular e após a audiência foi encaminhado para Penitenciária Lemos Brito, em Mata Escura.

