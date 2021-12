Ex-jogador do Vitória tem BMW apreendida em Salvador

Um mês após ter deixado o Esporte Clube Vitória, o jogador Uelliton da Silva Vieira foi parado por uma blitz do Esquadrão de Motociclistas Águia, da Polícia Militar da Bahia, na noite desta quinta-feira, 20, em Salvador. Por não apresentar carteira de habilitação, o volante teve o automóvel modelo BMW apreendido.

O carro do jogador, que assinou contrato com o Cruzeiro para a temporada do Brasileirão de 2013, foi retido pela polícia na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí. Para reaver o veículo, que foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Uelliton deve pagar uma multa de R$574,62 e perder sete pontos na carteira de motorista.

Além disso, o jogador deve pagar o valor de R$ 7,60 por cada dia em que o veículo estiver estacionado no pátio do Detran.

adblock ativo