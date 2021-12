Ex-jogador da Bahia acusa funcionários de shopping de racismo

O ex-jogador de futebol João Marcelo de Paulo, campeão brasileiro pelo Esporte Clube Bahia em 1988, denuncia que foi alvo de discriminação racial por parte de funcionários do Shopping Barra, em Salvador. Em entrevista à Record TV, o ex-atleta disse que estava no local, no dia 12 de agosto, acompanhado da esposa, e se sentiu ameaçado por um segurança e um colaborador do estabelecimento.

"Eu estava com 500 dólares e pedi a minha esposa para trocar na casa de câmbio. Depois fomos ao cinema e, quando estávamos na fila para pagar o estacionamento, os dois ficaram muito próximos, em posição de ataque. Minha esposa é branca, e eles acharam que eu ia atacar ela", afirma João Marcelo.

No dia seguinte ao ocorrido, ele retornou ao shopping e viu as imagens das câmeras, que mostraram a desconfiança dos funcionários. "Eu dei queixa na delegacia da Barra para saber se foi racismo ou não. Como eles não responderam, eu tive certeza de que era racismo. É um estabelecimento que eu frequento diariamente e tenho a clara certeza de que foi discriminação racial", ressalta.

Segundo João Marcelo, apesar do caso ter ocorrido em agosto, a denúncia foi feita agora porque o shopping ainda não encaminhou as imagens das câmeras para o delegado, mesmo após a solicitação por ofício.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, o shopping afirmou que "os dois seguranças avistados por um cliente, no dia 12 de agosto de 2018, realizavam a coleta do malote com os valores em um guichê de pagamento de estacionamento. Seguindo as normas de segurança, os dois profissionais aguardaram a conclusão do atendimento do cliente para iniciar o procedimento padrão. Após procurar a administração do shopping para registrar a ocorrência, o cliente foi recebido pelo chefe de segurança, que esclareceu as normas vigentes. O Barra, reitera o compromisso em preservar a segurança e conforto de seus clientes e frequentadores".

