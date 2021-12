Ex-guitarrista do Chiclete com Banana é enterrado em Salvador

Familiares, amigos e fãs se despediram no fim da manhã deste sábado, 27, do ex-guitarrista do Chiclete com Banana João Fernandes da Silva Filho, o Cacik Jonne, de 54 anos. Ele foi sepultado por volta das 11h, no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador.

Cacik Jonne morreu na manhã da sexta-feira, 26, por volta das 6h, em casa na Pituba. O músico lutava contra a doença degenerativa ataxia cerebelar, diagnosticada em 2000, que afeta a coordenação muscular. A morte foi por falência múltipla dos órgãos.

De acordo com publicação nas redes sociais do sobrinho do músico, Renato Mascarenhas, o velório e sepultamento foi aberto ao público,

"Índio"

Cacik Jonne integrou a banda banda Chiclete com Banana, por 21 anos, e marcou época na formação mais conhecida do grupo, tanto pelo talento musical quanto pelo visual e comunicação com o público.

Ele era chamado pelos fãs de "Índio" porque se apresentava com um cocar e com pinturas no rosto.

