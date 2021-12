Ex-funcionários da Barramar protestam na Estação Pirajá

Ex-funcionários da empresa de transporte coletivo Barramar fizeram uma manifestação na Estação Pirajá, na tarde desta quinta-feira, 3. A empresa declarou falência e encerrou as atividades em junho, e o combinado era que todos os funcionários, cerca de 1.200, seriam reaproveitados pelas outras empresas, o que segundo os profissionais não aconteceu.

De acordo com informações da Transalvador, cerca de 40 pessoas impediram o acesso de ônibus à estação e fecharam a entrada com dois coletivos, até às 15h.



Fábio Primo, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, informou que o protesto foi um ato impensado, já que na manhã desta quinta, o sindicato e o patronato estavam em reunião na Secretaria de Urbanismo e Transportes de Salvador (Semut) para resolver a situação dos 167 funcionários da Barramar que inicialmente não foram aproveitados.

"Esses companheiros serão realocados em todas as empresas que circulam na cidade", disse Primo.

