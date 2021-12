Ex-funcionários da Bahiafarma protestam por pagamento de dívida trabalhista

Um grupo de ex-funcionários da Bahiafarma - empresa pública que fornece e distribui medicamentos para o estado - realizaram um protesto na tarde desta segunda-feira, 7, em frente à Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os participantes do ato reivindicavam o pagamento de uma ação trabalhista que se arrasta há 25 anos.

Segundo o Sindiquímica, a 1ª Vara do Trabalho de Simões Filho determinou o pagamento, assim como a emissão dos precatórios dos credores, em novembro de 2017. Os valores variam de R$ 600 a R$ 19.080, equivalente ao teto do Recebimento de Pequeno Valor (RPV) definido em lei. No total, são cerca de 300 pessoas que aguardam pelo recebimento.

Em documento entregue à Casa Civil nesta segunda, o sindicato ressalta que, após a determinação da Justiça, os valores devidos foram incluídos na listagem do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e deveriam ser pagos no prazo máximo de 90 dias corridos. "Ocorre, porém, que, embora já escoado o prazo legal, não foi ainda efetuado o pagamento das requisições", enfatiza a entidade.

Os manifestantes se concentraram na entrada da Governadoria, com faixas e cartazes. O protesto não afetou o trânsito da região.

