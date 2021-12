Ex-diretor do FMI participa de evento em Salvador

O economista e ex-diretor do FMI, Paulo Nogueira Batista Jr, ministra palestra na Semana do Economista 2019, em Salvador. O evento com o tema 'Perspectivas para os Economistas e Tendências para a Economia' acontece a partir das 19h, entre os dias 13 e 15 de agosto, na Universidade Salvador (Unifacs). As inscrições para semana são gratuitas e podem ser feitas no site.

O evento discute aspectos de mercado e reflexões sobre os rumos da economia brasileira. A programação ainda conta com palestras sobre 'Criptomoedas – O papel do Economista no ecossistema Blockchain', 'Fintechs e o moderno mercado financeiro', 'Mercado de Trabalho – Atuação do Perito Econômico-Financeiro' e 'Análise e Perspectivas da Economia Brasileira'

adblock ativo