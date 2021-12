Ex-detento é preso por morte de estudante de medicina

Cerca de 24 horas após a Polícia Civil divulgar o retrato falado do suspeito de matar a estudante de medicina Marianna Oliveira Teles no bairro do Costa Azul, investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) prenderam Gilmário Alves dos Santos, de 22 anos.

Ele é apontado pela polícia como o autor dos disparos que mataram a jovem, de 22 anos na noite de sábado, 29. Gilmário foi localizado por volta das 11h30 desta terça-feira, 1º, na comunidade Paraíso Azul, no bairro onde aconteceu o crime, região conhecida como Inferninho, e encaminhado ao Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba.

Conforme um investigador, o revólver calibre 38 usado no dia do crime foi encontrado na casa do suspeito. Uma pistola calibre 380, quantidade de drogas e a chave de um veículo Citroen C3, que teria sido utilizado na fuga, também estavam no imóvel. A chave estava enterrada no quintal. "Ele disse que o carro foi deixado na mesma rua do crime e que a PM pegou.

O outro carro [GM Cruze branco roubado de uma vítima] ele disse que abandonou em Pernambués", afirmou o policial. Até a noite, nenhum dos veículos tinha sido localizado.

Ainda segundo o agente, Gilmário revelou que queimou a roupa que ele usava quando assassinou Marianna. Profissionais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram à casa dele fazer perícia.

Reincidente

De acordo com a polícia, Gilmário deixou o presídio na Mata Escura há 25 dias. Ele estava preso desde dezembro de 2014 por tráfico de drogas, após ser pego com 50 g de cocaína, também no Inferninho, no Costa Azul.

Um homem identificado como Bibi foi preso por policiais da 9ª Delegacia (Boca do Rio), minutos após a prisão de Gilmário. Ele é suspeito de ter participado do crime. A namorada de Bibi, uma adolescente, também foi conduzida ao DHPP. Na mesma ação, um jovem de 18 anos e dois adolescentes de 13 e 16 também foram levados ao departamento.

Há suspeita de que eles estejam envolvidos na ação que resultou na morte da estudante. "Acreditamos que pelo menos quatro pessoas participaram. Nas imagens é possível ver quatro pessoas correndo", afirmou o investigador.

A apresentação de Gilmário à imprensa está marcada para as 10h30 desta quarta, 2, na sede da Secretaria da Segurança Pública, no Centro Administrativo (CAB).

