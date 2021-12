Ex-deputado federal Pedro Manso Cabral morre em Salvador

O ex-deputado federal e ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Pedro Manso Cabral, morreu nesta terça-feira, 2, às 6h30, em sua residência. O corpo dele é velado na Faculdade de Direito e será enterrado, às 16h30, no Cemitério Campo Santo. Pedro Manso Cabral, que nasceu em Salvador, estava com 82 anos e morreu de causas naturais. Ele deixa mulher, seis filhos (Pedro, Maria Fernanda, Ana Elizabete, Ana Célia, João e Juliana) e 11 netos.

Cabral foi deputado estadual entre 1959 e 1963. Antes disso, assumiu, por diversas vezes, foi suplência na Câmara dos Deputados no período de 1955 e 1959. Ele também foi eleito deputado federal entre 1963 e 1971.

No seu currículo também consta o período que assumiu a Secretario Estadual do Interior e Justiça da Bahia, entre 1960 e 1962, e a Procuradoria Fiscal do Estado da Bahia, em 1978, além de ter atuado como advogado e lecionado na área de direito.

