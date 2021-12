Ex-deputado do PT Paulo Anunciação morre aos 60 anos

O ex-deputado estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Paulo Anunciação morreu na manhã desta segunda-feira, 30, aos 60 anos. De acordo com nota divulgada no site do PT, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O partido lamentou a morte do político e prestou condolências aos familiares e amigos do militante. Não há informações sobre o horário e local do sepultamento.

Paulo foi militante no movimento sindical e Movimento Negro Unificado, vereador e deputado estadual pelo PT. Ele também dirigiu o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza (Sindilimp).

