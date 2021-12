Ex-dançarino baleado em shopping recebe alta do HGE

O segurança e ex-dançarino da banda É Xeke Patrick Caldeira Brito, de 26 anos, recebeu alta do Hospital Geral do Estado (HGE) às 16h deste domingo, 28.

Ele estava internado desde a última quarta-feira, 24, após ser baleado dentro do Shopping Iguatemi pelo policial civil Aderbal Carvalho dos Reis, da 18ª Delegacia Territorial (18º DR - Camaçari).

De acordo com a namorada de Patrick, Lilian Bispo Souza, o fato ocorreu por causa de uma briga entre os dois, motivada após o policial esbarrar com força nela.

Patrick não teria aceitado a agressão e questionou o policial. Os dois discutiram, até que Patrick deu um murro em Aderbal, que atirou contra o ex-dançarino.

Conforme a assessoria de comunicação da Polícia Civil, o investigador Aderbal Carvalho dos Reis foi autuado em flagrante por lesão corporal grave. Ele havia sido preso na Corregedoria da Polícia Civil (Correpol), no Rio Vermelho, mas foi liberado na quinta-feira, 25, e vai responder ao processo em liberdade, mas atuando no setor administrativo até as investigações serem concluídas.

