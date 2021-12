Ex-dançarino baleado em shopping passa por cirurgia

O segurança e ex-dançarino da banda de pagode É Xeke, Patrick Caldeira Brito, 26 anos, passa por cirurgia nesta quinta-feira, 25, no Hospital Geral do Estado (HGE). O jovem foi baleado após discussão com o policial civil Aderbal Carvalho dos Reis, lotado na 18ª Delegacia Territorial de Camaçari.

De acordo com a asessoria da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), Patrick chegou lúcido ao hospital e não corre risco de morte. Ele foi atingido na perna.

Segundo versão da namorada dele, Lilian Bispo Souza, a briga começou após o policial esbarrar com força no seio dela. Ela contou para o namorado, que questionou o policial. Durante a discussão, Patrick deu um murro no policial, que reagiu atirando no jovem.

O policial foi autuado em flagrante por lesão corporal grave e está preso na Corregedoria da Polícia Civil (Correpol), no Rio Vermelho.



Esse é o segundo caso esse mês de crime envolvendo policial. Na outra ocasião, um policial matou o jovem Leonardo Moraes, primo da cantora Ju Moraes, que aconteceu no último dia 13 no bairro do Imbuí.

Patrick foi baleado no joelho em briga com policial (Foto: Diego Mascarenhas |Ag. ATARDE)

adblock ativo