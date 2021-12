Ex-bombeiro é voluntário na ajuda às vítimas do temporal

O novo 'herói' de Salvador atende pelo nome de Raul Souto, 62. A cidade tem sido castigada pela chuva e o ex-bombeiro atua como voluntário para ajudar a população. Há duas semanas, ele se instalou no Barro Branco, na Av. San Martin, e não saiu mais de lá.

Morador do bairro de Nazaré, ele não é soteropolitano. Nascido no Rio de Janeiro, ele veio passear na "boa terra", se apaixonou, casou e nunca mais foi embora. "Moro aqui há 25 anos. Vim conhecer a cidade com minha mãe, aí conheci uma morena e nunca mais voltei", conta.

Experiência

Raul já foi salva-vidas, passou pela Marinha, Corpo de Bombeiros, Cruz Vermelha, tem curso de socorrista e resgatista (currículo de dar inveja a qualquer um). "Atualmente, atuo como instrutor na área de segurança aquática, aérea e terrestre. Também faço parte da escola de socorristas da Universidade Federal da Bahia", assinala.

Sem se importar com os riscos, ele largou tudo e tem passado os últimos dias ajudando na logística (organiza a chegada e distribuição de material e recursos) e nos resgates no Barro Branco. "Estou aqui como voluntário porque possuo conhecimento e me sinto obrigado a colaborar. Essas pessoas estão precisando de ajuda e eu posso ajudar".

Engana-se quem pensa que ser voluntário é novidade para Raul. Ele já esteve na cena de outros acidentes e garante: "Não tenho medo de morrer. Nascemos para morrer. Fico feliz porque enquanto existem pessoas que tiram a vida, eu ajudo a salvar".

