Ex-alunos criam entidade para debater futuro da Ufba

Um grupo de ex-estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) criaram a Associação dos Ex-alunos da Ufba (Aexa). O objetivo é aproximar as pessoas que se graduaram na instituição e discutir a realidade da universidade.

Liderada pelo advogado Weslen Moreira, a coordenação da associação conta com profissionais de ramos como a política até a saúde, além de empresários.

"Eu já fui do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufba e da União Nacional dos Estudantes (UNE). Tenho me reunido com ex-alunos da Ufba e, juntos, nutrimos a necessidade de estreitar a nossa relação com a universidade", contou Weslen Moreira.

Segundo o advogado, o desejo da associação, que já conta com mais de 100 pessoas cadastradas, é realizar encontros de profissionais, desenvolvendo o que adquiriram durante o período acadêmico, como uma espécie de retribuição em forma de conhecimento e assistência técnica.

"Eu devo o meu desenvolvimento profissional à Ufba. Queremos realizar encontros entre os profissionais que se formaram lá, para trocamos experiências e também lutar pela universidade responsável pelo nosso crescimento", declarou o advogado.

Ainda segundo Moreira, a Aexa também tem o intuito de realizar palestras para os estudantes da instituição com foco no desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a vida acadêmica. "Não é apenas uma fase. É uma etapa que eles vão carregar por toda a vida", disse.

Apoio

Para Cássia Maciel, pró-reitora da Ufba, a criação da associação é uma iniciativa importante e tem todo o apoio necessário por parte da reitoria da instituição de ensino.

"Eu, como ex-aluna e membro da comunidade, acho o projeto bastante interessante, pois os atuais alunos poderão ter contato com essas pessoas já inseridas no mercado profissional, podendo agregar mais valor ao processo da formação profissional", comemorou a pró-reitora.

Cássia garantiu que deseja que a parceria com a associação se consolide e que os organizadores desenvolvam estratégias para, junto com a universidade, possam elaborar melhorias para a instituição.

Segundo o advogado Weslen Moreira, a Aexa também ganhou o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Adminsitrativo da Ufba (Assufba), e está utilizando o espaço da entidade, na Federação, como sede.

