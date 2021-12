Eventos são cancelados devido à chuva em Salvador

Por causa da chuva que atingiu Salvador neste sábado, 7, alguns eventos programados para este fim de semana foram cancelados.

O Salvador Boa Praça, que ocorreria nestes sábado, 7, e domingo, 8, Praça Nossa Senhora da Assunção, foi adiado para os dias 14 e 15, segundo comunicado no perfil do evento no Instagram.

Também está suspenso o Rock na Rua, que aconteceria neste sábado, às 18h, no Palco Toca Raul, no Rio Vermelho.

"Como é de conhecimento de todos, o evento é realizado em espaço público aberto, logo, as condições climáticas colocam em risco os equipamentos, os instrumentos e, especialmente, os músicos e o público", divulgou a produção do evento. Nova data ainda será comunicada ao público.

A Borracharia, também no Rio Vermelho, adiou o evento que aconteceria na madrugada deste sábado, sob o comando do DJ Roger N'Roll.

